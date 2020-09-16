Екатерина Андреева попала в неприятный инцидент на отдыхе

Екатерина Андреева попала в неприятный инцидент на отдыхе
Екатерина Андреева. Фото: Grigirii Goryachev/Russian Look/www.globallookpress.com
Ведущая программы "Время" рассказала, как проводит отпуск

Телеведущая Екатерина Андреева постоянно путешествует, выбирая живописные пейзажи и активные места для отдыха вместе с супругом Душко Перовичем. На этот раз знаменитость поведала о том, как утопила в горной реке квадроцикл.

Ведущая рассказала, как во время отдыха она чуть не задавила косулю – к счастью, животное удалось спасти. Андреева резко вывернула руль, чтобы избежать столкновения с животным, и машина свесилась одним колесом над мостом. Удержать квадроцикл не удалось, и он рухнул в горную реку.

Но на этом далеко не все: куртка мужа выпала из багажника во время инцидента и уплыла вниз по течению реки.

Звезда уверена: такие обстоятельства напоминают о необходимости заниматься спортом, благодаря которым можно выйти "сухим из воды".

Побитый квадроцикл вытащили из реки, и звездная пара осталась дожидаться на разбитой дороге того, кто смог бы взять машину на буксир.

Не так давно Андреева опубликовала в своем "Инстаграм" фото во время отпуска на Мальдивах. На кадр попало необычное пятно, в котором некоторые эксперты углядели загадочную планету Нибиру.

Ранее ведущая обрушилась с критикой на своих коллег. Она призналась, что предпочитает не смотреть их передачи, так как такие программы вредят здоровью.

Егор МАЛКОВ

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