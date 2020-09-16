Мама пыталась остановиться ребенка, но это ей не удалось

Дочь Эммануила Виторгана подарила почитателям таланта ее знаменитого отца настоящее шоу. Двухлетняя Этель вырвалась на сцену, когда ее родитель исполнял хит "Главное, чтобы костюмчик сидел" и стала активно танцевать под известную многим мелодию.

Эту историю подписчикам рассказала супруга Виторгана и мама Этель. По словам Ирины Млодик, она старалась удержать малышку, но ее было не остановить. В итоге 58-летняя жена Виторгана составила дочурке компанию, и они вместе подвигались под пение главы семейства.

"Старшая доченька Этель во время нашего концерта вошла в раж", – прокомментировала видеоролик Ирина.

Многочисленные фанаты знаменитой семьи не стали осуждать вольное поведение очаровательной наследницы. В комментариях некоторые отметили, что из Этель может получиться талантливая артистка.

"Прелестно!", "Какая милота невозможная!", "Малышка настоящая актриса", "Еще одна звездочка подросла", "Очень приятно смотреть", "Этелочка супер! Настоящая актриса!" – нахваливают юное дарование пользователи Сети.

Напомним, в паре 80-летнего Виторгана и его супруги подрастают две дочери. Этель родилась в 2018 г., а младшей Кларе всего годик. Звездные родители очень любят своих малышек и часто размещают фотографии и забавные ролики с участием наследниц в соцсети.

Подписчики одобряют стремление родителей показать своих дочек широкой аудитории. Недавно фанаты умилились ярким летним снимком наследниц легендарно актера и звезды таких фильмов, как "Чародеи", "Ларец Марии Медичи", "Следопыт" и других.