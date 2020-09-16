Актриса снялась топлес

Яна Кошкина известна не только своим актерским талантом. Многие считают, что стать популярной ей помогла эффектная внешность. Брюнетка часто делится со своими поклонниками откровенными снимками в нижнем белье, однако ее последние фотографии лишили подписчиков актрисы дара речи.

На снимке брюнетка в красном бикини стоит спиной к фотографу. Она выходит из бассейна, придерживая свою грудь одной рукой, а второй откидывает в сторону верх купальника.

"Ох уж эти пОпарацци", – подписала публикацию Кошкина, добавив хештэг "я знаю ты на меня смотришь".

Фанаты знаменитости не могли оставить такое фото без внимания. "Что за полунамеки...давай уж до конца", "Ох уж эта Яна, хулиганка!", "Слабенькие папарацци, не с той стороны снимают", "Вы, Яна, виноваты в моем инфаркте!", "Так се папарацци, главная тема не раскрыта", "У меня нет слов..." – написали в комментариях.

Не обошлось и без критики. Некоторые пользователи социальной сети считают, что девушка ведет слишком вызывающе.

К слову, в Сети считают, что Яна Кошкина – новая возлюбленная Гарика Харламова. Не так давно девушка подогрела слухи, показав себя в свадебном платье.