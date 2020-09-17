Что стало с единственной дочерью Рыбина после ухода артиста из семьи

Что стало с единственной дочерью Рыбина после ухода артиста из семьи
Виктор Рыбин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певец постоянно поддерживает свою наследницу

Виктор Рыбин прославился благодаря группе "Дюна". Хит "Страна Лимония" звучал из всех советских радиоприемников. На счету певца – не только творческие заслуги, но и многочисленные романы, а также три брака.

Мария появилась в браке Виктора Рыбина и второй супруги Елены. Когда девочке было пять лет, родители развелись. Однако певец продолжил поддерживать связь с дочерью – он часто навещал ее и помогал финансово.

Девушка успешно окончила юридический факультет Московского института экономики, политики и права. Свою жизнь она решила посвятить службе в правоохранительных органах. Сначала она работала инспектором по делам несовершеннолетних, а позже в МВД, где трудится по настоящее время. 30-летняя дочь Рыбина уже заработала звание капитана полиции.

Нынешняя жена Виктора Викторовича Наталья Сенчукова поддерживает теплые отношения с Марией. На своей инстаграм-странице она периодически публикует фотографии дочери супруга.

"Форма ей к лицу" – написала Наталья под одним из снимков Марии.

Сообщается, что единственная дочь Рыбина живет в Крыму вместе со своим супругом. Она носит фамилию Башкова.

Напомним, помимо дочери, у Рыбина есть еще сын Василий. Он появился на свет от третьей жены певца Натальи Сенчуковой. На данный момент молодому человеку 21 год. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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