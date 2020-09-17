Из-за семьи артисту пришлось уйти из кино

Игорь Воробьев стал новым героем программы "Судьба человека". Актер откровенно рассказал Борису Корчевникову, через какие тяготы судьбы ему пришлось пройти ради семьи.

Звезда фильма "Человек с бульвара Капуцинов" признался, что в 90-х ему пришлось отказаться от актерской профессии. Причина крылась в тяжелом недуге жены и сына. У актрисы Галины Гладковой обнаружили рак, а сын с детства страдал аутизмом.

Чтобы хоть как-то обеспечивать семью, Воробьев устроился на работу охранником. Однако он никогда не жаловался на судьбу.

"У меня не было амбиций, я жил и жил" – рассказал актер.

Игорь Воробьев очень надеялся, что его супруга сможет встать на ноги. В 1995 году Галина Гладкова перенесла операцию, после которой наступил период ремиссии. Но ей пришлось навсегда забыть о съемках. Спустя 8 лет рак снова дал о себе знать. Спасти актрису не удалось – в 2003 году ее не стало.

Игорь Воробьев крайне тяжело переживал утрату любимой жены. Он начал часто выпивать, но позже все-таки взял себя в руки. Ведь у него остался сын Василий.

В 4 года у мальчика обнаружили аутизм. Отец до последнего надеялся, что сын сможет избавиться от страшной болезни. При жизни Галина Гладкова делала для Васи все возможное, только чтобы он чувствовал себя хорошо. Воробьев предположил, что постоянные переживания жены из-за насмешек окружающих в адрес сына и спровоцировали онкологию.

На данный момент Игорь Воробьев состоит в браке с актрисой Еленой Мольченко. Василий живет не с ними – он находится в социальном эко-поселении под Питером. Отец с новой супругой часто приезжает навещать его.