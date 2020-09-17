"Бракоразводная война": Евгения Дидюля боится за свою жизнь

"Бракоразводная война": Евгения Дидюля боится за свою жизнь
Евгения Дидюля. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Не так давно супруги подали заявление на развод

2020-й год стал переломным в жизни многих супружеских пар. Не прошли проверку на прочность и отношения Евгении и Валерия Дидюля. Сегодня жена артиста сообщила, что между ними началась "бракоразводная война", поэтому она начала переживать за свою жизнь и жизнь своей дочери. 

В "Инстаграм-историях" девушка рассказала, что пришла работать на студию, однако не смогла туда попасть, потому что ее "пока еще муж" сменил замки. Теперь Евгения лишилась единственного способа заработка. 

Также жена музыканта в слезах поделилась печальной новостью. Кто-то убил их домашнее животное – кошку по кличке Соня.

"Началась бракоразводная война. С этого дня я уже серьезно боюсь за жизнь своего ребенка и за свою! Так я получила новость о дате судебного заседания, которое состоится 28.09.2020 в 14.00. Нашей кошечки Сонечки с нами больше нет..." – написала супруга Валерия Дидюли на своей странице в "Инстаграм". 

Скриншот instagram.com/evgenika_didula

Пользователи социальной сети поддержали Евгению. "Мне конечно нравилась музыка Валерия и тд, но вот так поступить с животным – это ужас. Разочаровал и я больше никогда не пойду на его концерты", "Женечка, милая, Держитесь! Бог видит кому воздать кого обидеть!", "Сердце кровью обливается", – написали в комментариях. 

Напомним, что 14 сентября стало известно, что Валерий и Евгения Дидюля подали заявление на развод. Девушка рассказала, что ее брак с музыкантом был настоящим кошмаром, а ее муж – абьюезром. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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