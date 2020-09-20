Умер ведущий "Русского лото"

Умер ведущий "Русского лото"
Фото: Pascal Deloche/ Godong/www.globallookpress.com
Звезда телевидения скончалась на 72-м году жизни

Не стало знаменитого ведущего программы "Русское лото" Михаила Борисова. Эту трагическую новость подтвердили в театральном институте имени Бориса Щукина.

В заявлении коллеги артиста отметили, что это тяжелая утрата. Режиссерские работы Борисова, как говорится в сообщении, пользовались успехом у зрителей, а студенты любили своего преподавателя. 

В субботу вечером ведущему стало плохо во время съемок, его срочно госпитализировали с диагнозом "воспаление легких", писали РИА "Новости". Сообщалось, что артиста ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Затем СМИ заявили, что Борисов умер при транспортировке в другую больницу.

Однако позже его сестра опровергла агентству "Москва" эту информацию, отметив, что он просто находится в больнице. 

Борисов не только вел знаменитую передачу, но и снимался в кино, ставил постановки на сцене и преподавал в нескольких театральных институтах. Он также являлся Заслуженным деятелем искусств РФ. 

Полина ИВАНОВА

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