Артист ведет закрытый образ жизни и с бывшими коллегами не общается

Недавно актеру Павлу Сердюку, которого российские зрители запомнили по роли Дениса Шаталина из "Моей прекрасной няни", исполнилось 30 лет. С тех пор он снялся еще в нескольких картинах, однако в последнее время от артиста практически ничего не слышно. Как сейчас выглядит и чем занимается киноактер, выяснило "Утро.ру".

Роль в сериале "Моя прекрасная няня" стала для шестнадцатилетнего Павла первой. В 2008 г. он снялся в еще одном успешном проекте "Ранетки", где познакомился с солисткой группы Анной Рудневой.

В 2012 г. артисты поженились, и у них родилась дочь Софья. Однако брак продлился недолго, и уже через три года пара объявила о разводе. Несколько лет Сердюк на экранах не появлялся: ходили слухи, что с карьерой актера он завязал.

Год назад артист вновь появился на телевидении, впервые за долгое время. Изменившийся до неузнаваемости актер рассказал, что в 21-22 года он пережил сильный стресс, из-за чего у него выпали волосы на голове.

А вот в кино Сердюк, вопреки слухам, продолжает сниматься. В 2018 г. с его участием вышли три короткометражки проекта "Рука", а еще через год – картина "Гараж". Артист объяснил, почему принимает не все предложения:

"Я просто снимаюсь в тех проектах, которые мне интересны и близки. Знаете, мне не хочется делать пустое, но, к сожалению, многое из того, что я вижу в кино и на телевидении, не вызывает у меня приятных эмоций".

С другими артистами из "Моей прекрасной няни" Павел не общается. По его словам, у них разные пути и цели в жизни.

Помимо кино у актера есть еще хобби: старые машины. У Сердюка даже был собственный автосервис, однако теперь он занимается другим проектом, который пока держит в секрете.

Артист также признавался, что несколько лет назад не стало его дедушки. Родственник артиста страдал от рака кожи. Впрочем, сам Сердюк считает, что личную трагедию на всеобщее обозрение выносить не стоит.

По словам Павла, он доволен всем происходящим в его жизни сейчас и ни о чем не жалеет. Со своей бывшей женой он общается, но исключительно из-за ребенка. Год назад StarHit писал, что у Сердюка есть девушка, однако подробностями актер делиться не стал.