Умерла звезда сериала "Возвращение Мухтара"

Артиста не стало на 57-м году жизни

Владимир Чуприков скончался 19 сентября. Эту трагическую новость сообщил Российский академический молодежный театр.

В заявлении коллеги артиста не указали причину его смерти. 

Артист снялся во многих популярных сериалах, в таких, как "Возвращение Мухтара" и "Папины дочки". Чуприков также мелькал во многих известных фильмах, например, "Любовь-морковь 2". 

Полина ИВАНОВА

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