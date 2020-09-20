Артиста не стало на 57-м году жизни

Владимир Чуприков скончался 19 сентября. Эту трагическую новость сообщил Российский академический молодежный театр.

В заявлении коллеги артиста не указали причину его смерти.

Артист снялся во многих популярных сериалах, в таких, как "Возвращение Мухтара" и "Папины дочки". Чуприков также мелькал во многих известных фильмах, например, "Любовь-морковь 2".