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Владимир Чуприков скончался 19 сентября. Эту трагическую новость сообщил Российский академический молодежный театр.
В заявлении коллеги артиста не указали причину его смерти.
Артист снялся во многих популярных сериалах, в таких, как "Возвращение Мухтара" и "Папины дочки". Чуприков также мелькал во многих известных фильмах, например, "Любовь-морковь 2".
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