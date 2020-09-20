"Это страшно": публика оторопела от фото Аксеновой в гробу

"Это страшно": публика оторопела от фото Аксеновой в гробу
Любовь Аксенова. Фото: www.instagram.com/im_lyubovaksenova
Жуткий снимок со звездой фильма "Глубже!" появился в Сети

Кадр, где актриса Любовь Аксенова лежит в гробу, шокировал россиян. Страницу звезды буквально засыпали комментариями.

Страшное фото появилось на странице Аксеновой в Инстаграм. На нем актриса покоится в открытом гробу на белой атласной подушке. Ее глаза при этом открыты, что еще больше усиливает жуткий эффект. Судя по хештегу, артистка поделилась снимком со съемок сериала "Настя, соберись".

"Приборы заливали всё вокруг ярким светом, что добавляло эффектности антуражу. Да и гроб, на удивление, оказался очень удобным местом", – говорится в подписи к посту.

Суеверные поклонники Аксеновой пришли в ужас – ведь подобные сцены считаются очень плохой приметой. Некоторые даже заявили, что не будут лайкать такой снимок. При этом коллеги артистки оказались менее мнительными – так, актриса и телеведущая Юлия Высоцкая все же оставила лайк. В комментариях народ делится эмоциями – многие просят звезду больше так не делать и называют ее поступок ошибкой (орфография и пунктуация сохранены).

"Большая ошибка", "Плохая примета", "Ой жуууть", "Воу, пока не прочитала описании то ИСПУГАЛАСЬ" "Не делай так больше, это страшно", – пишут пользователи.

Отметим, что одной из последних работ Аксеновой стала роль в комедии "Глубже!", которую представили на "Кинотавре". В картине идет речь о театральном режиссере, который остался без работы и решился на отчаянный шаг – попробовать свои силы в съемке фильмов для взрослых. Кстати, лента на кинофестивале удостоилась специального диплома жюри "За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителю".

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Андрей Зашелов
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Сама понимает, что актриса из неё никакая, вот и бесится.
Ждите голых фоток, потом лесбийских, потом транс-на-мужика, потом ...
Ну, кому интересТно, конечно.
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