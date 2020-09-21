Молодой возлюбленный и выкидыш: что известно о личной жизни звезды "Сватов"

Людмила Артемьева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com Людмила Артемьева. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/www.globallookpress.com
Людмила Артемьева. Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/www.globallookpress.com Людмила Артемьева. Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/www.globallookpress.com Людмила Артемьева. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса надеется, что в скором времени снова станет мамой

Актерский талант Людмилы Артемьевой начали замечать еще в детстве. Маленькая Люда всегда подмечала характерные черты людей, а после умело их пародировала. Еще в школьные годы учителя в один голос твердили, что девочке нужно поступать в театральный. 

Однако после того, как Артемьева закончила школу в Ленинграде, она решила пойти по стопам матери и поступила в консерваторию. Ей понадобился год, чтобы понять, что ее все-таки больше тянет к актерскому мастерству. Тогда девушка собрала вещи и уехала поступать в Москву. 

Поступила Артемьева с первого раза. Как и хотела, она стала студенткой известной "Щуки" и училась на курсе Марины Тер-Захаровой. У Людмилы все получалось, студентка даже находила время на то, чтобы помогать своим однокурсникам "нагнать" программу. 

Людмила Артемьева. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com

Именно так актриса познакомилась со своим первым мужем – Сергеем Парфеновым. Артемьева так очаровала мужчину, что уже в конце первого курса он сделал своей возлюбленной предложение, а спустя два года у них родилась дочка Катя. 

Людмила Артемьева. Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look/www.globallookpress.com

Большую помощь молодым супругам оказала Тер-Захарова. Именно она помогла Артемьевой найти хорошего акушера и выбила паре комнату в коммуналке. 

Семейные трудности начались тогда, когда Артемьеву начали звать работать в одни из лучших московских театров. Когда Людмилу позвали в знаменитый "Ленком", ее муж почувствовал первые признаки профессиональной зависти.

Людмила Артемьева. Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/www.globallookpress.com

В 1990-ые некогда востребованного Сергея вдруг просто перестали звать играть в театре и кино, поэтому он начал пить, передает "Домашний очаг". Артемьева терпела долго, старалась помочь мужу, однако после устала бороться. Супруги решили развестись спустя 15 лет брака. Дочка актрисы полностью поддержала решение матери. 

Людмила Артемьева. Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/www.globallookpress.com

Тогда Артемьева решает полностью изменить свою жизнь: она уходит из театра и начинает строить карьеру в кино и сериалах. Широкую известность Людмила получила благодаря роли таксистки Надежды Ромашовой. А интеллигентку Олю в "Сватах" обожают большинство российских зрителей. 

Однажды 49-летняя Артемьева пришла на съемочную площадку и сообщила, что скоро уйдет в декрет. Звезда сериала тогда призналась, что вновь счастлива в браке с молодым избранником, личность которого она держит в секрете.

Однако отпуск актрисы был недолгим. За пару месяцев до родов артистке стало плохо, ее увезли на скорой. Спасти малыша не удалось. 

Людмила Артемьева. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com

Ей понадобилось время, чтобы прийти в себя, однако Артемьева не унывает и надеется, что скоро подарит своему возлюбленному сына или дочку. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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