Скрывающий сына Миронов впервые вышел в свет всей семьей

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Недавно Евгений Миронов посетил премьеру мультфильма "Белка и Стрелка. Карибская тайна". Вместе с актером на публике появился его 6-летний сын Федя, о котором практически никто не знал.
Миронов пришел на премьеру, поскольку озвучивал одного из героев мультфильма – крыса Веню.
Во время выступления перед зрителями 53-летний актер поблагодарил всех причастных к созданию мультфильма, а также высказался о своем наследнике. По словам Евгения Витальевича, Федя присутствовал в студии во время озвучки персонажа и даже помог придумать одну из фраз.
"Поэтому дети не только зрители, но и соавторы этой картины" – заключил Миронов.
Напомним, что о личной жизни актера нет практически никакой информации. Евгению Миронову приписывали романы с разными женщинами. Среди них – Вероника Садковская, Ульяна Лопаткина, Алена Бабенко и даже Анастасия Заворотнюк.
По некоторым данным, артист никогда не состоял в браке. Однако ходили слухи, что некоторое время Евгений жил с гражданской женой по имени Марианна, передает "Вокруг кино".
В 2019 году появилась информация о том, что Миронов вот уже несколько лет воспитывает сына. По словам инсайдеров, Федя появился на свет от суррогатной матери.
Сам Евгений Миронов наотрез отказывается раскрывать подробности своей личной жизни.
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