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В результате смертельной аварии во Владимирской области скончался российский актер Дмитрий Жулин.
ДТП произошло на трассе Владимир – Гусь-Хрустальный – Тума, сообщает "Комсомольская правда". Жулин был за рулем своего автомобиля и столкнулся с автобусом, по предварительным данным, по своей вине. Мужчина не уступил дорогу другому водителю, в результате чего произошла авария.
От полученных в результате столкновения травм актер погиб на месте. В автомобиле также находилась девушка, которую после аварии доставили в больницу, уточняет телеканал "НТВ".
Любовь и признание российских зрителей Дмитрий Жулин завоевал благодаря роли Алексея Казарина, которого он сыграл в сериале "Александровский сад", он также играл в проектах "Три дня в Одессе", "Маршрут". В один момент актер принял решение завершить актерскую карьеру и ушел в монастырь. И лишь спустя 6 лет мужчина решил вновь вернуться в мир кино.
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