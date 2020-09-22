Девушка родила сына

У единственной дочери известного советского и российского певца Евгения Белоусова Кристины на свет появился наследник. Об этом сообщила сама 33-летняя девушка.

Белоусова написала в инстаграм-историях, что родила мальчика 21 сентября. При этом девушка призналась, что пока не готова рассказывать об этом опыте. Она надеется, что вскоре у нее ничего не будет болеть, она сможет выспаться, да и вообще, все будет хорошо. Кристина также попросила подписчиков посоветовать ей психолога, который занимается темой родов.

При этом наследница Белоусова не стала раскрывать имя малыша. Неизвестно, и кто отец крохи. Как пишет Woman.ru, девушка забеременела на отдыхе в Таиланде. Кристина давно хотела стать мамой.

Белоусов был четыре раза женат. В браке с провизором Еленой Ходик появилась на свет Кристина. Также у артиста остался сын Роман от главного бухгалтера его компании Оксаны Шидловской.

Певец умер, когда его дочери было 10 лет. Брат и сестра начали общаться лишь несколько лет назад.