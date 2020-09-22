Ребенок не вернулся после школьных занятий

Наследница популярного московского дизайнера Надежды Славиной пропала без вести. Последний раз девочку видели в понедельник, 21 сентября. 12-летнюю Диану Жулину разыскивают полицейские и добровольцы. По словам матери, причиной побега стала обида на нее.

Диана ушла со школьных занятий после шестого урока. Свой телефон она отдала одному из приятелей. Позже он попал в руки матери. Знаменитость рассказала, что в телефоне была записка, где девочка объяснила, почему больше не хочет видеть семью.

Оказалось, три года назад с ее отцом случилось несчастье, и он погиб. Девочка винит Славину в том, что она скрыла от нее эту трагедию. Надежда призналась, что сама очень тяжело переживала потерю. Она собиралась обо всем рассказать наследнице, но хотела сделать это так, чтобы максимально оградить ребенка от острого горя, пишет "СтарХит".

В Инстаграм дизайнер также выложила видеоролик с камер наблюдения. На кадрах видно, как девочка кому-то машет рукой, а потом бежит ему на встречу. После этого о ребенке не было никаких новостей.

"Просто вернись, пожалуйста. Я твоя мама, у нас все изменится, иначе мое сердце просто разорвется", – сокрушается Надежда.



Как отмечает телеканал "360", подросток жила с дедушкой и бабушкой. А мама лишь изредка приходила в школу на родительские собрания. Сейчас ведутся активные поиски ребенка. Дядя Дианы, который также ищет девочку, считает, что причина побега в том, она "связалась с не очень хорошими людьми".