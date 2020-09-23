Продюсер заявила, что сообщения вырвали из контекста

Команда Этери Тутберидзе опубликовала скрин переписки Яны Рудоковской и Алины Загитовой с риторическим вопросом, а не переманивают ли спортсменку. В сообщениях продюсер предлагала фигуристке поучаствовать в открытии катка вместе с Евгением Плющенко, но та отказалась.

Скрин переписки был выложен в инстаграм-историях команды. Рудковская поспешила оправдаться за этот инцидент. Она заявила, что переписка – это не подделка, но вырвана из контекста.

По словам продюсера, она периодически общается с фигуристкой и та спрашивала у нее про японские оздоровительные методики, которые она рекламирует. Рудковская удивилась тому, как переписка попала в чужие руки. Как в шутку сказала Рудковская газете "Спорт Экспресс", она надеется, что людям не угрожали.

Продюсер добавила, что в сообщениях нет ничего про тренировки и "негатива в чью-то сторону". Загитова, как рассказывает Рудковская, общалась с ней в 2019-м по поводу перехода и возможного участия в их шоу, но не решилась. Супруга Плющенко отметила, что не предавала огласке этот факт, а спортсменка интересовалась атмосферой в команде ее мужа. Рудковская подчеркнула, что, возможно, Загитовой интересно посотрудничать.

Как добавила Яна, Алина свободный человек, "она уже взрослая девочка".

Продюсер считает, что на профессиональном спорте жизнь не заканчивается, а фигуристка сейчас не участвует ни в каких соревнованиях, значит, проблем быть не должно.

Рудковская добавила, что не станет публиковать всю переписку, так как она соблюдает законы. Как уточняет RT, за разглашение такой личной информации грозит штраф от 80 тыс. до 300 тыс. рублей. Также продюсер сказала, что с удовольствием бы дала своему сыну Саше поучаствовать в проекте другой команды. Продюсер призвала коллег тренировать спортсменов и жить дружно, а не устраивать разборки.