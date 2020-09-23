Цены фантастические: сколько зарабатывает астролог из "Давай поженимся"

Цены фантастические: сколько зарабатывает астролог из "Давай поженимся"
Василиса Володина. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Консультация у телеведущей стоит около 140 тысяч рублей

Кажется, что астролога Василису Володину знает вся страна. Участие в шоу "Давай поженимся" и высокие рейтинги помогли ведущей "раскрутиться" и начать зарабатывать на своем любимом деле. 

К Володиной выстраивается очередь из желающих узнать свою судьбу, и многие не боятся отдать баснословные деньги за прогноз эксперта. Звезды помогают астрологу проливать свет на вопросы, которые интересуют ее клиентов: финансовое благополучие, личная жизнь, рождение ребенка. 

Однако тем, кто хочет внести ясность в свою жизнь, придется немало заплатить. Так, например, консультации по поводу отношений у Володиной стоят от 70 до 150 тысяч рублей. За эту сумму астролог расскажет о возможных причинах неудачных отношений, подберет тип подходящего партнера и даже подскажет, где с ним можно познакомиться, передает "Комсомольская правда". 

Консультации уже расписаны на несколько месяцев вперед, однако за 300 тысяч рублей соведущая Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой готова провести срочную консультацию в течение пары недель. А тех, кто не готов платить такие деньги, могут проконсультировать и ответить на интересующие вопросы помощники астролога. 

Однако, как оказалось, такие цены не отпугивают любителей астрологических прогнозов. За помощью к Василисе Володиной часто обращаются знаменитости и политики.  

Ранее стало известно, что Лариса Гузеева отказалась дружить с ведущими шоу "Давай поженимся!". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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