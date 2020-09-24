Дочь Владимира Конкина трагически погибла в Москве - подробности

Дочь Владимира Конкина трагически погибла в Москве - подробности
Владимир Конкин. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Девушки не стало на 33-м году жизни

В Москве умерла София, дочь заслуженного артиста России Владимира Конкина. Об этом стало известно журналистам.

Как передает телеграм-канал "112", девушка ушла в фитнес-клуб поплавать два дня назад и пропала. Родственники перепугались – никто не знал, где находится София. Только вчера им сообщили, что она в реанимации Боткинской больницы. 

Женщине поставили диагноз "утопление". Медики боролись за ее жизнь, но спасти не смогли. Дочь Конкина умерла от отказа почек после того, как ей стало хуже. 

Правоохранители выясняют детали происшествия, как девушка могла пострадать в бассейне и почему родственники больше суток ничего об этом не знали. Как пишет телеканал РЕН ТВ, близкие не верят, что София утонула, они говорят, что она давно занималась плаванием. 

Полина ИВАНОВА

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