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Сегодня не стало знаменитого оперного певца Вячеслава Войнаровского. Известно, что он долго боролся с серьезной болезнью. О вероятной причине трагедии рассказал источник, близкий к семье народного артиста.
Войнаровский страдал от целого ряда серьезных заболеваний, в том числе ЖКТ и поджелудочной железы. Однако точная причина смерти будет известна лишь после проведения экспертизы, поведали РИА ФАН.
Сын артиста Игорь Войнаровский уверен: певец умер точно не от коронавируса. Он так же сообщил о проблемах отца с желудочно-кишечным трактом. В разговоре с агентством "Интерфакс" Войнаровский-младший добавил:
"Не выдержало сердце пищевого отравления".
Вячеслав Войнаровский скончался 24 сентября. Певцу было 74 года. С 1971 г. он выступал в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Со сцены артист ушел лишь в 2017 году.
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