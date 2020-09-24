Федосеева-Шукшина заявила еще об одной свадьбе с Алибасовым

Актриса задумалась о женитьбе их с продюсером детей

Лидия Федосеева-Шукшина, которая сейчас разводится с Бари Алибасовым после скандала с квартирой, внезапно сделала заявление о новой свадьбе. Всеми подробностями актриса поделилась с журналистами.

Позавчера народная артистка и продюсер "На-На" встретились впервые за долгое время в эфире ток-шоу, после чего звезда передумала расторгать брак с музыкантом. Порвать с Алибасовым Федосееву-Шукшину долгое время уговаривала дочь Ольга, которая поддерживала актрису во время разбирательств с передачей квартиры.

"Ольге нужно выйти замуж за Бари-младшего",

– заявила Федосеева-Шукшина. Она аргументировала это тем, что у наследников много общего, например, они оба прилагают немало усилий, чтобы поссорить родителей. Актриса добавила, что этот брак мог бы стать одним из самых крепких в шоу-бизнесе, а после – она смогла бы быть счастлива с продюсером "На-На".

"Что тут можно сказать, кроме как "чума на оба ваши дома!"

– прокомментировала слова актрисы ее адвокат Юлия Вербицкая. Тем не менее она признала в разговоре с "Собеседником", что брак мог бы стать невероятно перспективным для Шукшиной и Алибасова-младшего.

Впрочем, вряд ли этот союз состоится: Бари и Ольга давно не ладят. Так например, в последнем выпуске "Пусть говорят" сын музыканта схватил Шукшину за волосы.

Суд по делу о передаче квартиры Федосеевой-Шукшиной помощнику Алибасова продолжается. Прав на жилье у актрисы не осталось – она рискует лишиться даже личных вещей. Кроме того, звезду отправили на психолого-психиатрическую экспертизу.