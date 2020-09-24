"Куча клоунов": Фадеев грубо высказался о российском телевидении

"Куча клоунов": Фадеев грубо высказался о российском телевидении
Максим Фадеев. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Музыкант считает, что необходимо уволить все руководство ТВ-каналов

Современное телевидение продолжает существовать лишь по инерции благодаря отдельным категориям людей, которые привыкли ему верить. Такое заявление сделал продюсер Максим Фадеев, раскритиковавший отечественные телеканалы.

Артист уверен, что фактические современные телевизионные компании – лишь "симуляция" процесса, а сам формат прекратил существовать несколько лет назад. Остались лишь те, кто пожинают жалкие остатки в надежде "оттяпать" средства, выделяемые государством.

"Сидят и пилят последние возможности. Вы поймите, что телевидения сегодня нет. Единственное централизованное телевидение – это "Ютуб", где можно посмотреть все, что угодно. А не то, что тебе будет рекомендовать какой-нибудь редактор", – считает артист.

Когда государство поймет, что у телеканалов уже нет никакого влияния, то прекратит выделять средства на их существование, убежден Фадеев. Пока что все, что можно предложить телезрителям  – политические программы и жестокость.

"Телевидение все еще имеет смысл для политических задач. Это единственное. Остались люди, которые верят телевидению по инерции... Нам приходится обсуждать все это с кучей клоунов. Нас принимают за идиотов, и я не понимаю, почему",– поделился мыслями продюсер на ЮТуб-канале Metametrica.

Если кто-то пожелает спасти телевидение, то, в таком случае, уверен Фадеев, необходимо поменять все руководство.

"Я взял бы новое руководство из каких-нибудь западных каналов, у которых есть школа. У нас школы нет – она была у СССР. Но у СССР было все", – заявил Фадеев.

Ранее Максим Фадеев назвал скандал вокруг ДТП с Михаилом Ефремовым "сатанинской пляской".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Отношения между странами подорваны: Макрон взбесился после разговора с Путиным

Российский лидер задел самолюбие французского

США проявили "бешеную реакцию" на выдвижение Путина на Нобелевскую премию

Автор обращения из России решил проверить "на вшивость" уважаемую организацию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей