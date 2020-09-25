Девушка записала видео под песню "Красная помада"

Кажется, что страсти вокруг измены Тарзана Наташе Королевой немного поутихли. Однако обиженная любовница Сергея Глушко никак не успокоится. В этот раз девушка записала видео с алыми губами, где высмеяла Тарзана под последнюю песню Наташи Королевой, которую она выпустила после измены мужа.

Анастасию Шульженко повеселило неправильное использование терминов и глупые отмазки танцора. Девушка указала на ошибки своего бывшего возлюбленного и поправила его. К слову, на фоне играла песня Королевой "Красная помада", в которой артистка спела о разбитом сердце и предательстве любимого.

К слову, подписчики Анастасии очень ее поддерживают. "Настя респект, так его недомужика... сидит набор слов изрыгает...", "Красиво! Достойно опустили!", "Настя, слежу за Вами, волнуюсь.. Зрелая, умная, красивая.., просто совершенство! Вот только по интеллекту Глушко Вам проигрывает", "Безграмотный качок!", "Боже мой ,что он несет? Что за высер? Неужели нельзя было поступить как настоящий мужик? Настя вам желаю быстрее пережить весь этот кошмар", – написали в комментариях.

Но нашлись и те, кто считают все происходящее постановкой.

"Почему то ощущение что это по типо реалити проекта за стеклом... Ну никак не могу избавиться от ощущения срежесированности всех и всего", "Спасибо за красивую роль, спектакль окончен. Оскар вам!"

– поделились своим мнением пользователи "Инстаграма".

Напомним, что ранее супруга Тарзана Наташа Королева опубликовала видео, где сделала акцент на своей груди, чем вызвала недоумение пользователей.