"Шуты гороховые": Шаляпину досталось за кривляния на камеру

"Шуты гороховые": Шаляпину досталось за кривляния на камеру
Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист предупредил об опасности коронавируса

С наступлением осени число заболевших COVID-19 вновь начало увеличиваться. Прохор Шаляпин снял злободневное видео о важности средств индивидуальной защиты. В ролике артист сидит в рядом с Ларисой Копенкиной и очень сильно кашляет. 

Задыхаясь от кашля, Прохор рассказал, что он пьет дорогие лекарства, чтобы не заразиться коронавирусом. Еще здоровая Калашникова в шутку заявляет, что никакого COVID-19 нет, его просто кто-то придумал. И сразу после этого девушка тоже начинает сильно кашлять. 

"Зараза никуда не ушла – мы должны это осознать! К тому же грядет традиционный сезонный грипп! Давайте соблюдать элементарные меры : маски/дистанция дезинфекция рук, чтобы нас всех снова не закрыли по домам!" – обратился Шаляпин к поклонникам. 

Однако некоторые подписчики не оценили заботу Прохора. Особенно им не понравилось то, в какой форме Шаляпин попытался привлечь внимание к инфекции. "Вот кому делать нечего!", "Шуты гороховые", "Дураки Вы?!", "В чем смех-то?", "Оно и видно, как в соблюдаете..." – написали в комментариях. 

Напомним, что ранее Шаляпин после разрыва с миллионершей пришел в ресторан с новой спутницей. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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