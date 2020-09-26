Артист назвал это чудом

На данный момент Борис Корчевников находится в Черногории в роли паломника. На своей инстаграм-странице ведущий передачи "Судьба человека" делится с поклонниками впечатлениями от пребывания в святых местах.

Корчевников опубликовал видео, снятое в православном храме Острог. На записи запечатлено настоящее чудо – после посещения монастыря парализованный мужчина по имени Ивица самостоятельно пошел.

Как рассказал артист, изначально инвалида внесли в храм его друзья. Однако после соборования у мощей святого Василия Острожского он встал на ноги.

"Такое часто здесь" – отметил ведущий.

Поклонники Корчевникова рассказали, что тоже стали свидетелями настоящего чуда.

"Мы попросили ребёнка у мощей Василия Острожского, и через 9 месяцев родилась моя доченька" – поделилась своей историей одна из подписчиц.

Ранее появилась информация о том, что Борис Корчевников вынужден искать подработку для оплаты дорогостоящего лечения. Вот уже долгое время по Сети ходят слухи о том, что артист страдает от потери слуха. Якобы у него произошел рецидив опухоли головного мозга.

Промоутер Евгений Морозов рассказал, что Корчевников планирует вернуться к выступлениям на корпоративах. Сам Борис никак не комментирует слухи вокруг его состояния здоровья.