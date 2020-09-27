Шуфутинский тайно обручился с молодой танцовщицей

Шуфутинский тайно обручился с молодой танцовщицей
Михаил Шуфутинский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка младше шансонье на 30 лет

Михаил Шуфутинский рассказал о глобальных переменах в жизни. Оказалось, знаменитый певец не так давно связал себя узами брака. Выбор короля эстрады пал на давнюю знакомую Светлану Юразову. Раньше артистка выступала в его танцевальном коллективе.

По словам маэстро, сейчас девушка помогает в организации концертной деятельности своего супруга и больше не выходит на сцену.

72-летний артист овдовел пять лет назад – Маргарита Шуфутинская скончалась от сердечного приступа. За 44 года совместный жизни она подарила Михаилу двоих сыновей. Исполнитель хита "Третье сентября" тяжело переживал утрату. Столь необходимую в такой ситуации поддержку певец обрел в своей сотруднице. Светлана стала настоящим ангелом хранителем легендарного артиста. В итоге их отношения переросли в роман, который закончились свадьбой.

Родные и близкие Михаила Захаровича только обрадовались, что сердце певца вновь в надежных руках. Светлана ранее уже была замужем, от этих отношений у нее осталась дочка. Новоиспеченные супруги были знакомы несколько десятилетий – Юразова трудилась в коллективе знаменитости больше 20 лет.

Михаил откровенно признался, что начал ухаживать за девушкой, когда еще был в браке. Однако Светлана не хотела связываться с женатым мужчиной.

"Она мне категорически отказывала", – откровенничает звезда эстрады в эфире программы "Привет, Андрей!".

После смерти супруги артиста Михаил и Светлана наконец-то сблизились. Шуфутинский не скрывает, что молодая жена вновь наполнила его жизнь смыслом и сделала по-настоящему счастливым.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что Шуфутинский получил неожиданный подарок от первой супруги, которую не видел более 50 лет.

Ольга ФЕДОРОВА

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