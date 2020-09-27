Артисту стало плохо около театра

Российские СМИ узнали, что не стало актера Никиты Логинова. Звезда фильма "Антикиллер" неожиданно скончалась на 57-м году жизни.

Как сообщили сразу "Пятый канал" и РЕН ТВ, актеру стало плохо у выхода театра "Около дома Станиславского", после он умер на месте. При этом причина смерти неизвестна.

Правоохранители выясняют подробности этой трагедии. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Логинов снялся во многих знаменитых картинах, в том числе, в ленте "Москва. Три вокзала", "Последний мент" и других. В театре "Около дома Станиславского" он руководил художественно-постановочной частью. Логинов окончил режиссерский факультет Московского института культуры.