"Полная чушь": Киселев выжил после ночевки в номере Навального

"Полная чушь": Киселев выжил после ночевки в номере Навального
Дмитрий Киселев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Журналист провел смелое расследование, отправившись в Томск

Российский телеведущий Дмитрий Киселев рассказал, что переночевал в томской гостинице, где останавливался незадолго до своего "отравления" оппозиционер Алексей Навальный, чтобы доказать несостоятельность версии о применении "Новичка". Журналист уверен, что заявления о попытках "устранить" блогера являются "большим обманом".

Киселев не сомневается: версия о применении "Новичка" – "полная чушь". Он остановился именно в том же номере. Гостиница работает вполне нормально. После спокойно проведенной ночи ведущий лишь в очередной раз удостоверился в голословности заявлений сторонников блогера.

Идея для проведения расследования в Томске пришла в голову самому Киселеву. Впрочем, если раньше ведущий и представить не мог, что ситуация дойдет до такого "абсурда", то теперь понял, что пора продемонстрировать, насколько нелепы происходящие вокруг Навального события.

"Мне захотелось довести ее до ещё большего абсурда", – объяснил Киселев в интервью изданию "Подъем".

Ранее стало известно, что Киселев решил провести ночь в номере, где незадолго до госпитализации останавливался Навальный.  Ведущий поведал о том, что в комнате находится лишь одна бутылка с водой, а после Навального оттуда забрали три бутылки. Ряд источников утверждают, что именно одна из них была густо намазана "Новичком" , однако в таком случае гостиницу бы изолировали глухим забором, а в комнату заходили в костюме с химзащитой.

В целом, заключил журналист, обстановка в номере вполне спокойная.

Ранее в российском МИД заявили, что инцидент с Навальным, вполне вероятно, является постановкой. В пользу такой версии говорит отлаженность действий Берлина.

Егор МАЛКОВ

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