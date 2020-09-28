Тело наследницы советской звезды придадут земле 29 сентября

Внезапная смерть дочери заслуженного артиста России Владимира Конкина потрясла не только родных 32-летней Софии, но и всю общественность. Девушка утонула в бассейне. Сегодня стало известно, что наследницу знаменитости захоронят на Пятницком кладбище.

Печальная церемония назначена на завтра, 29 сентября. Тело единственной дочери артиста, сыгравшего роль Шарапова в культовом фильме "Место встречи изменить нельзя", будет покоиться рядом с матерью. Софию похоронят недалеко от могилы жены Владимира Конкина Аллы. Женщина умерла 10 лет назад от рака.

При этом загадочные обстоятельства смерти молодой девушки продолжают будоражить умы зрителей и не дают покоя родным и близким умершей. Результаты вскрытия говорят о том, что София утонула сама. При этом сотрудники фитнес-клуба, где произошла трагедия, уверяют, что девушка была пьяна и ее даже рвало красным вином. Однако родственники Софии не верят в это и ждут, что покажет анализ ее крови. Своими мыслями и переживаниями родные умершей поделились на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир".

Ранее близкий к окружению Владимира Конкина источник рассказал, что девушку могли отравить. Вызывает сомнения и версия об опьянении. По словам инсайдера, в личных вещах Софии не было штопора и пробки от бутылки.

