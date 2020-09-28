Избитая внучка Гурченко пожаловалась на дележ наследства певицы

Избитая внучка Гурченко пожаловалась на дележ наследства певицы
Людмила Гурченко. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Наследница Людмилы Марковны собирается наказать виноватых

Елена Королева – единственная внучка Людмилы Гурченко. Девушка призналась, что в последнее время ей живется очень непросто. Внучка артистки переживает из-за постоянных судов и "дележки" наследства бабушки, а на днях на ее напали во время светского мероприятия. 

Королева рассказала, что продолжает бороться за квартиру и дачу, которые Людмила Марковна завещала своей дочери, которая скончавшейся три года назад. После этого на наследство стал претендовать муж Марии Королевой, но Елена не собирается отдавать имущество своему отцу, который уже давно живет с любовницей. 

Ранее суд решил, что наследство Гурченко должно быть разделено поровну между ее зятем и внучкой, но девушка с таким решением не согласна и уже подала апелляцию, уточняет "Комсомольская правда". 

Однако сейчас Елене придется разбираться с еще одним инцидентом, который произошел на одной из вечеринок, куда она пришла со своим возлюбленным. Королева решила поприветствовать друга поцелуем в щеку, что очень не понравилось его спутнице – модели Ларе Фрост. Девушка набросилась на наследницу Гурченко, завязалась драка. 

"У меня ушибы, пару раз она попала по почкам. Зарядила бутылкой воды в ухо – осталась царапина на ухе", – рассказывает Королева. 

После этого она написала заявление в полицию и считает, что ее обидчицу должны обязательно наказать. 

Напомним, что Людмила Гурченко скончалась 2011 году. Артистка страдала от сердечной недостаточности. Ей было 75 лет.

Юлия МИХАЙЛОВА

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