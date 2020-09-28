Татьяна Брухунова пожаловалась на высокую температуру

Не так давно молодая жена Евгения Петросяна подарила ему сына. Однако сегодня Татьяна Брухунова заставила своих поклонников переживать, потому что призналась, что заболела.

На своей странице в "Инстаграме" девушка опубликовала пост, в котором рассказала, что сильно отравилась маринованными огурцами.

"Я отравилась! Да так не на шутку: с температурой 39, обмороком и обнимашками с белым другом. Не ешьте много маринованных огурцов", – поделилась с поклонниками Брухунова (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Избранница юмориста также посетовала, что из-за болезни не сможет отметить свой профессиональный праздник – День директора.

Подписчики Татьяны пожелали ей выздоровления и посоветовали все-таки сдать тест на коронавирус. " Боже! Танечка! Скорейшего восстановления", "Выздоравливайте пожалуйста! Я думаю, лекарства вы все принимаете. С праздником вас! Пусть все получается!", "В пятницу сын и невестка все тоже самое. Мне кажется это не отравление", "Ох. Берегите себя. Со всеми бывает оплошность. Здоровья вам!", "Сделайте тест на COVID", – написали в комментариях.

А кто-то считает, что Брухунова могла "подцепить" ротавирусную инфекцию. "Думаю, дело не в отравлении, а в ротавирусе. Вы же не ели откровенно вздутую банку и тухлые огурцы. Да и это не рыба и не грибы. Температура такая высокая тоже говорит, скорее о вирусе", – считают фолловеры.

Напомним, что ранее возлюбленной Петросяна досталось из-за фотографии с новорожденным сыном.