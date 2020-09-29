Девушка призналась, что потеря близкого человека заставила ее позврослеть на несколько лет

Артистка Ирина Медведева поделилась со своими поклонниками утратой: на днях не стало ее бабушки. В этот момент знаменитость выступала на Первом канале в шоу "Три аккорда".

Произошедшее звезда считает горькой иронией: она исполняла песню Елены Ваенги "Снег", в которой содержится строчка "Мама, у меня сердце не бьется" – в тот же момент перестало биться сердце бабушки Медведевой.

Актриса поведала о том, как бабушка пережила войну, прячась от немцев в лесах на протяжении двух лет – голодные годы не прошли даром, и она передала уважение к еде своим потомкам – Ирина призналась, что никогда не выбрасывает хлеб. С жизнью звезды связано много эпизодов с родственницей: та даже проколола однажды внучке дырки в ушах "старинным методом".

Ирина опубликовала в своем микроблоге фото, назвав ее "встречей четырех поколений" – на опубликованной фотографии ее бабушка впервые видит внука.

"И ее "унуча" (внучка) навсегда в моем сердце", – написала Медведева на своей странице в "Инстаграм".

Ирина добавила, что из-за ухода из жизни члена семьи почувствовала себя старше не десять лет – она осознала, что утрата близких заставляет взрослеть.

Ранее Олег Газманов поделился фотографией матери, скончавшейся в 2006 году. Певец опубликовал пост в соцсетях в день рождения мамы, которой могло бы исполниться 28 сентября 100 лет.