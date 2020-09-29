Болезнь унесла жизнь близкого человека знаменитости

Ксения Громова поделилась деталями своей личной жизни. Оказалось, первый супруг знаменитости, которого она любила всем сердцем, внезапно оставил этот мир.

Смерть некогда любимого мужчины потрясла артистку. Ему было всего 45 лет.

"Павел заболел. Вскоре у него тромб оторвался", – рассказала звезда кинокартины "Мой муж – гений".

Ксения с теплотой вспоминает об отношениях с первым мужем. Когда сердца молодых людей наполнились любовью друг к другу, они еще были очень молоды и беспечны. Будущие супруги познакомились в компании общих друзей. Ксению очаровало чувство юмора Павла – они сразу поняли, что находятся на одной волне. При этом любовь была настолько сильной, что заставляла Громову решаться на весьма легкомысленные поступки. Так, ради медового месяца в Индии, артистка сорвала два спектакля.

Несмотря на остроту чувств, паре было суждено распасться. А потом Ксения узнала, что бывший возлюбленный умер. Личными переживаниями знаменитость поделилась на программе "Судьба человека"

Снова вступить в серьезные отношения Ксения сумела только через шесть лет после разрыва. Сейчас артистка находится в браке с мужчиной по имени Александр. Они живут вместе с 2014 г., однако наследников так и не завели. Громова относится к этому философски: "Такое тоже имеет право на существование. Не дано", - говорит звезда.