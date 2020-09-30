В смерти дочери Конкина появились новые доказательства

В смерти дочери Конкина появились новые доказательства
Владимир Конкин. Фото: Yulia Kapishnikova/Russian Look/www.globallookpress.com
Девушка попала на камеру за несколько минут до трагедии

СМИ выяснили, что незадолго до своей трагической смерти Софья Конкина, дочь известного артиста Владимира Конкина, вышла из магазина. В руках девушка держала бутылку красного вина.

После этого Софья выпила прямо из горла, отправившись в фитнес-клуб.

Как отмечает источник, Конкина попала в объектив камеры видеонаблюдения за десять минут до того, как вошла в здание спортивного клуба, где произошла трагедия, передает РЕН ТВ.

Ранее в СМИ сообщали, что незадолго до смертельного инцидента Софья Конкина приняла снотворное и употребила алкоголь. В ходе проведенной экспертизы в ее организме обнаружили посторонние вещества.

О смерти дочери прославленного актера стало известно 22 сентября. Тогда появилась информация о том, что Софья Конкина утонула в бассейне. Спустя несколько минут ее вытащили из воды, сделав массаж сердца. Конкина задышала, не приходя в сознание. Два дня спустя она скончалась в Боткинской больнице, куда ее госпитализировали. 

Церемония прощания с дочерью Кокнина состоялась 29 сентября в Москве.

Ранее сообщалось, что видеозаписи, которые могли послужить уликой, раскрывшей причину смерти 32-летней Софьи, загадочным образом пропали.

Егор МАЛКОВ

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