Снимок был сделан за день до гибели девушки

Вчера, 29 сентября, состоялись похороны дочери Владимира Конкина Софии. Родные и близкие девушки тяжело переживают ее утрату. Сегодня жених Софии выложил фотографии, которые были сделаны незадолго до ее гибели.

Мужчина опубликовал несколько фотографий, на которых запечатлены он и София. Свою страницу в "Инстаграм" возлюбленный погибшей Конкиной создал совсем недавно, СМИ решили, что аккаунт принадлежит именно ему, поскольку сейчас Михаил выкладывает только совместные снимки с Софией. Но пока нельзя сказать наверняка, что страницу ведет именно жених девушки.

На снимке пара обнимается и выглядит очень счастливой. Избранник девушки держит камеру и прижимает дочку Владимира Конкина к себе, а она робко улыбается.

"Это последние наши фото сделанные за день до трагедии", – подписал снимки Михаил.

Напомним, что София ушла из жизни 24 сентября. Дочери Владимира Конкина стало плохо в бассейне, поэтому она начала тонуть.

Сейчас выясняются обстоятельства ее гибели. Отец Софии уверен, что его дочь убили, потому что результаты вскрытия показали, что гибель звездной наследницы не была несчастным случаем.