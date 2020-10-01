Появилось первое совместное фото артистов после ссоры

Игорь Крутой и Ирина Аллегрова воссоединились спустя много лет – артисты записали новую песню, которую вот-вот представят поклонникам. А недавно в Сети появились и первые совместные снимки артистов. Фото с композитором опубликовала "императрица" в "Инстаграм".

Аллегрову и Крутого сфотографировали на съемках клипа "Осень". В кадре смеющиеся артисты стоят рядом на фоне пожелтевшей листвы. Музыкант позирует в коротком пальто и бейсболке. Певица же надела наряд в светлых тонах: водолазку с высоким горлом, длинное пальто и обтягивающие штаны.

"Скорее бы увидеть здесь фото с концертов!", "Вы самая лучшая", "Ирина Александровна, вы очаровательны как всегда!", "Какие классные", "Хочу сказать Вам спасибо за то, что вернулись к нам",

– писали обрадованные возвращению звезды поклонники. В комментариях добавили, что с нетерпением ждут выхода ее песни с Крутым.

Напомним, что после выхода "Незаконченного романа" ходили слухи о романтических отношениях Крутого и Аллегровой, однако сами артисты на вопросы журналистов отвечали весьма уклончиво. Спустя несколько лет они поссорились и долгое время не общались. Своими эмоциями по поводу воссоединения поделился Крутой.