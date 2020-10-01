Соседи утверждают, что звезда не появлялась на своей жилплощади с прошлого года

Дом Лидии Федосеевой-Шукшиной, ставший предметом имущественного спора между самой артисткой и ее супругом Бари Алибасовым, находится далеко не в самом лучшем состоянии.

Квартира Федосеевой-Шукшиной расположена в жилом доме в Новой Москве – здание сравнительно свежее, построено всего пять лет назад. Однако явные недостатки уже бросаются в глаза: кирпичи на стенах и плитка в подъезде раскалываются.

По словам соседки актрисы, этот дом пользуется дурной славой: дешевая постройка с тонкими стенами низкого качества, сделанная руками китайских мигрантов. Женщина утверждает, что не стала бы даже даром брать в таком здании жилье. Более того, в подвалах там постоянно стоит вода.

Оказалось, что сама Шукшина не наведывалась на квартиру после судебных споров с продюсером группы "На-На". В последний раз Лидия Николаевна приезжала сюда в прошлом году – с тех пор соседи ее не видели, передает "Собеседник".

21 сентября в ходе судебного заседания стало известно, что в квартире Шукшиной, переписанной Алибасовым на его помощника Сергея Моцаря, остались ее вещи. Помощник продюсера потребовал Шукшину в самое ближайшее время освободить жилплощадь.

Сам Алибасов ранее заявил, что готов вернуть свою супругу, так как до сих пор ее любит, несмотря на громкие процессы в суде и подготовку к расторжению брака.