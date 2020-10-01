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Яна Рудковская обрадовала поклонников неожиданной новостью. В семье знаменитого продюсера и ее супруга Евгения Плющенко произошло пополнение – у них появился еще один сын.
Рудковская опубликовала в "Инстаграм" фото, на котором позирует вместе с мужем, сыном Александром (который известен под псевдонимом Гном Гномыч), а также новорожденным малышом, лицо которого звезда закрыла смайликом.
"Теперь у меня 4 сына и я самая счастливая мама ! Мечты сбываются!"
– написала знаменитость.
Продюсер решила не скрывать имя новорожденного и поделилась, что кроху назвали Арсением.
Поклонники пришли в полный восторг от этого известия. Фанаты пожелали малышу здоровья и поздравили новоиспеченных родителей с прибавлением. Некоторые интернет-пользователи поинтересовались, когда Рудковская успела родить и как ей удалось скрыть беременность.
На днях продюсер намекнула в интервью "Алена, блин", что они с супругом решили воспользоваться услугами суррогатной матери, и заявила, что всем поклонникам остается лишь ждать новостей.
Рудковская также воспитывает сыновей Андрея и Николая. У Плющенко от первого брака есть сын Егор.
Ранее продюсер высказалась о слухах про измены фигуриста.
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