Певица страдает от давней проблемы

Недавно стало известно, что одной из участниц нового сезона "Ледникового периода" стала Ольга Бузова. Певица откровенно рассказала, через какие трудности ей приходится проходить, чтобы быть частью шоу.

Звезда призналась, что каждая тренировка дается ей с большим трудом. Певица испытывает адскую боль, которая мучает ее долгое время.

Дело в том, что у Ольги на ноге выпирает косточка. Артистка уже однажды делала операцию, но она не принесла желаемого результата. По словам Бузовой, после долгих тренировок на льду косточка сильно воспаляется, от чего каждый шаг превращается в пытку.

"Я и так еле ходила, отказалась от каблуков, потому что ноги не выдерживают такую нагрузку" – пожаловалась артистка.

Ольга добавила, что сейчас ей приходится посещать клинику. Там Бузовой оказывает помощь главный врач сборной по футболу Эдуард Безуглов. Однако это не исключает необходимости проведения второй операции, передает "Комсомольская правда".

Напомним, шоу "Ледниковый период" вышло в эфир 11-го сентября после трехлетнего перерыва. В нем принимают участие 11 пар. Руководит проектом известный фигурист Илья Авербух, а судейский состав по традиции возглавляет тренер Татьяна Тарасова.

Ранее появилась информация о том, что Ольга Бузова расплакалась при упоминании ее бывшего мужа Дмитрия Тарасова. Это произошло во время съемок проекта "Битва экстрасенсов".