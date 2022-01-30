До миллиона за квадратный метр: что оставил Куравлев в наследство детям

До миллиона за квадратный метр: что оставил Куравлев в наследство детям
Леонид Куравлев. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Недвижимость поделят между собой сын с дочерью

30 января 2022 года стало известно о смерти народного артиста РСФСР Леонида Куравлева. Трагедия не стала полной неожиданностью – в последние годы актер страдал от тяжелой болезни. Куравлева проводили в последний путь некрологами и изъялениями скорби, а затем вспомнили уже о наследстве – оно, как оказалось, у знаменитости немалое.

Журналисты заявили, что любимец зрителей обладал весьма серьезным состоянием. Наследство предстоит делить родственникам по первой линии – это сын Василий и дочка Екатерина. Отец оставил им хоромы в одном из элитных столичных домов в самом сердце столицы. Соседи там не менее важные – Домогаров, Глюкоза и остальные. Речь идет о Доме на набережной.

По словам риэлторов, один квадратный метр в такой квартире обходится до 1 миллиона рублей – примерно так сегодня оценивается недвижимость, построенная когда-то для советской элиты. А общая площадь квартиры – в районе ста квадратов.

Известно, что в доме проживает Екатерина – она осталась у отца после того, как не стало мамы. И продолжала там находиться, когда Леонида отправили в хоспис с паллиативным статусом из Коммунарки.

При жизни Куравлев успел обзавестись и дачей, которая находится в Подмосковье. Интересно и то, что в последние годы артист испытывал обиду к своим наследникам, пишет "Экспресс Газета". Те настаивали, что с отцом лучше всего справятся профессионалы своего дела, которые знают, как позаботиться о тяжело больном пожилом человеке.

Как пишет РИА "Новости", похороны Куравлева пройдут 1 февраля на Троекуровском кладбище.

Источник: Day.ru ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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