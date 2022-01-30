Создатели "Миротворца" опубликовали мерзкое послание

30 января ушел из жизни народный артист России Леонид Куравлев. Сегодня по легендарному актеру, навсегда вошедшему в историю отечественного кинематографа, скорбит вся страна. Между тем на Украине злорадствуют – над смертью артиста поглумились создатели "Миротворца".



В своем телеграм-канале они опубликовали мерзкое послание – мол, одним "оккупантом" стало меньше. Напомним, в черном списке скандально известного "Миротворца" – целый ряд российских знаменитостей. Значился там и Куравлев, который вызвал гнев создателей сайта, выразив поддержку позиции российского лидера Владимира Путина по Украине и Крымскому полуострову.

Куравлев умер в хосписе после продолжительной болезни. Ему было 85 лет. У артиста был целый букет болезней, с которыми организм, к сожалению, не смог справиться.

Ранее "Утро" рассказывало о дурном предзнаменовании, которое появилось за неделю до смерти Куравлева.