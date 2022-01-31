Звезды вместе отправились на гастроли

Известная российская актриса Мария Порошина всегда умела очаровать поклонников красотой и грацией. Зачастую фанаты приписывали одинокой матери пятерых детей служебные романы с другими звездами. После выхода в эфир сериала "Всегда говори всегда" общественность заговорила о любовных связях артистки с ее коллегой по сцене Ярославом Бойко.

С недавних пор у поклонников творчества Порошиной появился новый повод для сплетен. Актриса, можно сказать, сама объявила о воссоединили с Бойко. Они вновь станут парой на театральной сцене. Звезды начали гастролировать по стране со спектаклем "Снежный вальс".

Артистка подчеркнула, что новая совместная постановка является лирической комедией. Об этом Сообщает "Пятый канал".

"И вот теперь – новая история о любви двух одиноких людей", – отметила Порошина.

Примечательно, что звезды сцены знакомы друг с другом более двадцати лет и все это время фанаты приписывают им любовные отношения. Более того, некоторые поклонники уверены, что Бойко является отцом одного из пятерых детей Порошиной. Меж тем, актеры раз за разом опровергают эти слухи.

Ранее Мария Порошина поразила фанатов стройным телом и дерзким декольте. 48-летняя артистка опубликовала в социальных сетях новый горячий снимок, вызвав у поклонников бурю эмоций.