Экс-продюсер "Муз-ТВ" припомнила шоумену скандальные эфиры

Состояние здоровья популярного российского телеведущего Андрея Малахова, внешность которого сильно изменилась, вызывает много вопросов у общественности. Его поклонники и недоброжелатели выдвигают различные версии, придумывают заболевания, пока сам шоумен отказывается от комментариев.

Многие обратили внимание на перемены в лице и прическе телезвезды. Фанаты Малахова всерьез задумались, что он страдает от онкологического заболевания, а новая шевелюра – это всего лишь парик, закрывающий лысину после химиотерапии. Однако эту версию опровергла коллега ведущего, бывший продюсер телеканала "Муз-ТВ" Олеся Сазыкина.

Она заявила в интервью "Экспресс газете", что врачи якобы обнаружили в организме Малахова повышенное содержание ртути, который, как известно, имеет эффект яда. Девушка не исключила, что шоумена хотели отравить недоброжелатели.

"Предполагали даже, что таким образом его пытались отравить", – отметила Сазыкина.

По ее словам, подобная версия не лишена смысла, потому что Малахов готов ради повышения рейтинга выдавать в эфир скандальные истории, связанные даже с теми звездами, которых называет друзьями. Девушка напомнила о программах, посвященных Наталье Рудовой, Наташе Королевой, Ксении Собчак и Юлии Благой.

Ранее Андрей Малахов закрыл от публики свой аккаунт в Instagram. Доступ к странице телеведущего имеют только те, кто был подписан заранее.