"Пытались отравить": коллега Малахова рассказала о яде в его организме

"Пытались отравить": коллега Малахова рассказала о яде в его организме
Андрей Малахов. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Экс-продюсер "Муз-ТВ" припомнила шоумену скандальные эфиры

Состояние здоровья популярного российского телеведущего Андрея Малахова, внешность которого сильно изменилась, вызывает много вопросов у общественности. Его поклонники и недоброжелатели выдвигают различные версии, придумывают заболевания, пока сам шоумен отказывается от комментариев.

Многие обратили внимание на перемены в лице и прическе телезвезды. Фанаты Малахова всерьез задумались, что он страдает от онкологического заболевания, а новая шевелюра – это всего лишь парик, закрывающий лысину после химиотерапии. Однако эту версию опровергла коллега ведущего, бывший продюсер телеканала "Муз-ТВ" Олеся Сазыкина.

Она заявила в интервью "Экспресс газете", что врачи якобы обнаружили в организме Малахова повышенное содержание ртути, который, как известно, имеет эффект яда. Девушка не исключила, что шоумена хотели отравить недоброжелатели. 

"Предполагали даже, что таким образом его пытались отравить", – отметила Сазыкина.

По ее словам, подобная версия не лишена смысла, потому что Малахов готов ради повышения рейтинга выдавать в эфир скандальные истории, связанные даже с теми звездами, которых называет друзьями. Девушка напомнила о программах, посвященных Наталье Рудовой, Наташе Королевой, Ксении Собчак и Юлии Благой.

Ранее Андрей Малахов закрыл от публики свой аккаунт в Instagram. Доступ к странице телеведущего имеют только те, кто был подписан заранее. 

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
Олег НИЛОВ
новости партнеров
По теме

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей