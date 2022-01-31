Элитное жилье и особняк в Подмосковье: кому достанется многомиллионное наследство Мережко

Элитное жилье и особняк в Подмосковье: кому достанется многомиллионное наследство Мережко
Виктор Мережко. Фото: Lev Ilyin / Global Look Press / www.globallookpress.com
У сценариста осталось двое детей

Легенда телевидения, режиссер и сценарист Виктор Мережко ушел из жизни в минувшее воскресенье, 30 января. 84-летний народный артист России оставил после себя многомиллионное наследство и минимум двоих официальных наследников.

Сценарист всегда пользовался популярностью у женщин и никогда не скрывал этого. Меж тем, он был женат всего однажды. Супруга кинорежиссера Тамара умерла в 1997 году, когда ей был всего лишь 51 год. У пары в браке родились двое детей: дочь Мария и сын Иван.

По словам адвоката Андрея Князева, если Виктор Мережко не оставил завещания, то всего его имущество будет разделено между детьми в равных долях. Однако, если в завещании указан другой человек, то они не смогут претендовать на наследство отца, объяснил юрист.

У Мережко богатый творческий путь. Он написал сценарии для более чем 50 картин: кино и мультфильмов. Естественно, народный артист получал большие гонорары за свою работу. Скорее всего, именно на эти деньги он покупал недвижимость.

Последние десять лет Мережко провел в Санкт-Петербурге – там купил элитную квартиру. Кроме того, у него было жилье в Москве. Летом режиссер предпочитал отдыхать в Подмосковье. Звездное семейство приобрело добротный особняк недалеко от Рузы.

Кстати, ранее Мария назвала причину смерти своего отца. По словам женщины, Мережко долгое время отказывался лечиться от коронавируса, но в январе его все-таки госпитализировали с сильным поражением легких. Из-за проблем с ногой сценарист перенес операцию незадолго до ухода из жизни.

Источник: teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
Олег НИЛОВ
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