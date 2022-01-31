Состояние артиста оценивается как средней тяжести

Василий Щербаков, сын популярного советского и российского актера Бориса Щербакова, подтвердил информацию о госпитализации артиста. Наследник знаменитости подтвердил информацию о недавней госпитализации отца, указав, что Щербакова-старшего в скором времени уже должны выписать из больницы. Тем не менее, сейчас его состояние оценивается как средней тяжести.

Василий сообщил журналистам, что у отца уже на следующий день после госпитализации был отрицательный ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции. В крови актера содержится довольно высокий процент антител – Щербаков своевременно вакцинировался и даже получил второй компонент лекарства.

Наследник актера выразил благодарность медицинскому персоналу 52-й больницы, заявив, что отец дет на поправку. До двух дней, вероятнее всего, звезде придется провести еще в стенах больничной палаты, чтобы медики убедились в его стабильном состоянии.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения о госпитализации Щербакова. Mash сообщал, что у 72-летнего артиста появились жалобы на здоровье: звезда "Воскресного папы" жаловался на сильную слабость и внезапно одолевший его кашель. Однако тест на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат. По итогам КТ не было обнаружено признаков пневмонии.

Артист уже перенес ковид осенью прошлого года в состоянии средней тяжести: тогда в семье утверждали, что Борис подхватил простуду на даче, где работал на прохладном воздухе. А в августе того же года телеведущий попал в больницу с двусторонним поражением легких – тест также был отрицательным.