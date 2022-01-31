Курс рубля
- США устроят в марте "сюрприз" для рубля – эксперт
- Россиянам рекомендовали скорее избавиться от наличных долларов
- Курс евро резко подскочил
Бесконечно талантливая и любящая жизнь со сценой – такой запомнили Началову друзья и поклонники. А между тем звезда была полна внутренней трагедии, которую переносила всю свою жизнь до самого момента смерти. Неудачи порой преследовали ее и в карьере, и в личной жизни.
31 января Юлии могло исполниться 41. Однако в марте 2019 года артистки не стало. И теперь близкие не могут справить с именинницей пышное торжество.
Несчастный первый брак
Первым супругом Юлии был Вячеслав Манучаров. Он поведал, что бывшая жена работала до предела. Иногда позволяла себе пустить слезу, но затем вставала и работала снова. И отдавала всю себя публике – не видела свою жизнь без сцены, а потому шла на колоссальные жертвы.
Родить вопреки
Диагнозы и предупреждения врачей тревожили звезду. Образумиться ей помог наконец один доктор. Хотя его слова звучали как так, словно оборвалась сама жизнь: о детях можно забыть навсегда. Но Началова твердо решила заняться здоровьем и взяла себя в руки. Все-таки стала мамой. В 2006 году родила ребенка от футболиста Евгения Алдонина. Тот носил жену на руках и заботился о ней как мог. Однако в итоге они расстались, как только дочке исполнилось пять лет.
Второй блин комом
Очередным избранником Началовой стал хоккеист Александр Фролов, повстречавшийся звезде в Штатах. Алдонин пережил этот непростой период и принял все как есть. Встречалась Юлия с новым избранником довольно долго – шесть лет. Расстались в 2016 году – довольно болезненно для певицы. В один момент чувства угасли.
Неудачные эксперименты
После рождения дочки Юлия была придирчива к своей внешности так, как никогда раньше. И ее начало бросать в крайности. Смогла вернуть себе былую стройность, но вдруг решилась на пластику – захотела себе грудь четвертого размера. Однако пышный бюст доставлял серьезные неудобства, и та начала понимать: что-то идет не так после удаления силикона. Начался сепсис – а позднее стали отказывать почки. Организм ослаб.
Смерть
После подскочил в крови сахар – небольшая рана на ноге превратилась в гангрену. Звезда самостоятельно лечила ее лидокаином и попала в больницу в крайне тяжелом состоянии – спустя пару месяцев скончалась.
Американский дипломат выступила с громким заявлением
Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства