Пронесла до самой смерти: личная трагедия Юлии Началовой

Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/ www.globallookpress.com Фото: Gennadii Sergeev/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press/ www.globallookpress.com Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press/ www.globallookpress.com Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press/ www.globallookpress.com
31 января певице мог исполниться 41 год

Бесконечно талантливая и любящая жизнь со сценой – такой запомнили Началову друзья и поклонники. А между тем звезда была полна внутренней трагедии, которую переносила всю свою жизнь до самого момента смерти. Неудачи порой преследовали ее и в карьере, и в личной жизни.

31 января Юлии могло исполниться 41. Однако в марте 2019 года артистки не стало. И теперь близкие не могут справить с именинницей пышное торжество.

Несчастный первый брак

Фото: Gennadii Sergeev/Global Look Press/ www.globallookpress.com

Первым супругом Юлии был Вячеслав Манучаров. Он поведал, что бывшая жена работала до предела. Иногда позволяла себе пустить слезу, но затем вставала и работала снова. И отдавала всю себя публике – не видела свою жизнь без сцены, а потому шла на колоссальные жертвы.

Родить вопреки

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press/ www.globallookpress.com

Диагнозы и предупреждения врачей тревожили звезду. Образумиться ей помог наконец один доктор. Хотя его слова звучали как так, словно оборвалась сама жизнь: о детях можно забыть навсегда. Но Началова твердо решила заняться здоровьем и взяла себя в руки. Все-таки стала мамой. В 2006 году родила ребенка от футболиста Евгения Алдонина. Тот носил жену на руках и заботился о ней как мог. Однако в итоге они расстались, как только дочке исполнилось пять лет.

Второй блин комом

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press/ www.globallookpress.com

Очередным избранником Началовой стал хоккеист Александр Фролов, повстречавшийся звезде в Штатах. Алдонин пережил этот непростой период и принял все как есть. Встречалась Юлия с новым избранником довольно долго – шесть лет. Расстались в 2016 году – довольно болезненно для певицы. В один момент чувства угасли.

Неудачные эксперименты

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press/ www.globallookpress.com

После рождения дочки Юлия была придирчива к своей внешности так, как никогда раньше. И ее начало бросать в крайности. Смогла вернуть себе былую стройность, но вдруг решилась на пластику – захотела себе грудь четвертого размера. Однако пышный бюст доставлял серьезные неудобства, и та начала понимать: что-то идет не так после удаления силикона. Начался сепсис – а позднее стали отказывать почки. Организм ослаб.

Смерть

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press/ www.globallookpress.com

После подскочил в крови сахар – небольшая рана на ноге превратилась в гангрену. Звезда самостоятельно лечила ее лидокаином и попала в больницу в крайне тяжелом состоянии – спустя пару месяцев скончалась. 

Игорь ЛУКЬЯНОВ
Гость341282
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кто она такая вообще,до звезды ей далеко просто смазливая мордашка
Гость341282
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вы достали уже писать о мёртвых
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