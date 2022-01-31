Миллионер со штрафами: откуда у супруга Заворотнюк большие долги

Миллионер со штрафами: откуда у супруга Заворотнюк большие долги
Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Звездным спортсменом могут скоро заняться приставы

После диагностированной глиобластомы головного мозга Анастасия Заворотнюк надолго пропала из публичного поля. Да и вся семья не высовывается дальше дома. Когда-то Петр Чернышев позировал вместе с женой и регулярно появлялся с ней на светских вечеринках, а теперь дает о себе знать разве что на ледовых шоу своей давней знакомой Навки – и то крайне редко. Но в Новый год Петр очень неплохо заработал: за выступление в "Лебедином озере" получил гонорар практически в 8 миллионов рублей.

Однако даже такой заработок, видимо, не может перекрыть все долги. "Комсомолка" узнала, что с ноября прошлого года по января 2022-го Чернышев получил от ГИБДД штрафов на 27 с лишним тысяч рублей. "Мерседес" с остальными иномарками оформлены на его тещу – Валентину Заворотнюк. А на камеры видеонаблюдения попадает именно Петр.

В основном штрафы Петру прилетают за превышение скорости, несоблюдение дорожной разметки и даже выезд на полосу, отведенную общественному транспорту. Супруг Анастасии Заворотнюк грешит еще и нарушением правил парковки. Один раз его машину забрал эвакуатор. Многие "штрафные письма" оплачены не вовремя – как отмечает источник, в скором времени все долги артиста (скорее, его тещи) окажутся в базе приставов.

А тем временем супруга дорожного лихача борется с тяжелейшим заболеванием. Недавно дочь Анна Заворотнюк рассказала, что лечение обходится крайне дорого – для многих пациентов такая сумма просто неподъемна. Настя из-за болезни изменилась до неузнаваемости – наследница призналась, что ей видеть маму в таком состоянии крайне непросто.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров
По теме

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей