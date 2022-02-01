Острый на язык ведущий поведал байку, в которой досталось незадачливому соседу

Телеведущий Андрей Норкин регулярно смешит россиян своими шутками, которые заранее продумывает перед каждым выпуском "Места встречи". Анекдоты от острого на слова журналиста уже в некотором роде стали традицией программы.

На этот раз ведущий выдал скабрезную шутку про пчелиные ульи – традиционно в эфире "Места встречи". Так, два соседа сидят и выпивают. Один сообщает, что скоро навсегда уедет – соседями им больше не быть, потому что продает другому дом.

Покупатель же спрашивает у соседа: приемлема ли предложенная им цена? Тот в ответ просит немножко надбавить за пчелиные улья. Первый сосед удивился: зачем ему улья? Но приятель не растерялся: мол, пчелы совершенно не кусают, можно даже проверить. И предлагает привязать тому голову к дереву на какое-то время, чтобы доказать, как безвредны его насекомые.

Сосед вдруг на свой страх и риск соглашается. Другой его привязал и ушел назад в дом выпивать, совершенно позабыв о бедолаге, который остался привязанным к дереву, да к тому же совершенно обнаженный.

"О собутыльнике он и позабыл. Вернулся через несколько часов, а привязанный мужик стоит голый, в бессознательном состоянии и не двигается. Тот ему: ой, извини, мол, привязал тебя к дереву и забыл. А что ты замученный такой?". Тот в ответ: пчелы меня не покусали. А вот у теленка твоего что, мамки нет?", – выдал Норкин.

А недавно Андрей рассказал смешную историю про то, как весело проводил время на кухне у своего коллеги из "Кто хочет стать миллионером" Дмитрия Диброва – все закончилось тем, что нетрезвый шоумен отрубился на месте.