"Смертельно опасно": лечивший Малахова врач раскрыл детали его состояния

"Смертельно опасно": лечивший Малахова врач раскрыл детали его состояния
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Результаты анализов не слишком обнадеживающие

Андрей Малахов, известный телеведущий и журналист, долгое время находится под пристальными взглядами со стороны фанатов. Всему причиной его состояние здоровья. Поклонники стали замечать, что Малахов набрал вес, стал носить парик и в целом выглядит чуть хуже. Он никак не комментирует изменения во внешности, но о его состоянии рассказал лечащий врач, который ранее работал со звездой.

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Публикация от Андрей Малахов (@malahov.tv)

По его словам, речь идет о хроническом заболевании. Скорее всего, болезнь протекает не стремительно, а развивается постепенно. Специалист также утверждает, что помимо вируса в организме Малахова проходит процесс разрушения клеток. Это говорит о возможном наличии опухоли.

"Хоть недуг может себя и не проявить в острой форме, но чаще всего представляет смертельную опасность"– уточняет эксперт.

Врачи строят свои предположения о диагнозе телеведущего на основании медицинских анализов. Как пишет РИА ФАН, один из показателей превысил норму в 100 раз. В общей сложности Андрей Малахов сделал более 30 различных исследований. Их результаты нельзя назвать хорошими: практически везде есть отклонения от нормы. Несмотря на это, за последние 2 года физическое состояние шоумена можно назвать стабильным. Специалисты отметили, что болезнь может никак не проявлять себя долгое время, а потом "человек сгорит за пару месяцев".

Ранее "Утро" рассказывало о том, что журналист закрылся от публики из-за слухов о его болезни.

Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
Анна Стрельцова
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