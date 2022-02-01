Результаты анализов не слишком обнадеживающие

Андрей Малахов, известный телеведущий и журналист, долгое время находится под пристальными взглядами со стороны фанатов. Всему причиной его состояние здоровья. Поклонники стали замечать, что Малахов набрал вес, стал носить парик и в целом выглядит чуть хуже. Он никак не комментирует изменения во внешности, но о его состоянии рассказал лечащий врач, который ранее работал со звездой.

По его словам, речь идет о хроническом заболевании. Скорее всего, болезнь протекает не стремительно, а развивается постепенно. Специалист также утверждает, что помимо вируса в организме Малахова проходит процесс разрушения клеток. Это говорит о возможном наличии опухоли.

"Хоть недуг может себя и не проявить в острой форме, но чаще всего представляет смертельную опасность"– уточняет эксперт.

Врачи строят свои предположения о диагнозе телеведущего на основании медицинских анализов. Как пишет РИА ФАН, один из показателей превысил норму в 100 раз. В общей сложности Андрей Малахов сделал более 30 различных исследований. Их результаты нельзя назвать хорошими: практически везде есть отклонения от нормы. Несмотря на это, за последние 2 года физическое состояние шоумена можно назвать стабильным. Специалисты отметили, что болезнь может никак не проявлять себя долгое время, а потом "человек сгорит за пару месяцев".

Ранее "Утро" рассказывало о том, что журналист закрылся от публики из-за слухов о его болезни.