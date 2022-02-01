Воспевший националистов артист не остался в долгу

Популярный украинский шоумен Андрей Данилко, выступающий на сцене в образе Верки Сердючки, не так давно с сомнительным триумфом вышел из тени: нашумел в социальных сетях после исполнения на сцене скандальной песни, посвященной одному из идеологов украинского национализма – Степану Бандере. Из-за этого артист устроил словесную перепалку с российским телеведущим Владимиром Соловьевым.

Соловьев не так давно резко отреагировал на скандальный номер певца, с гневом заявив, что тот продолжает давать концеры в России даже после песни "Раша гуд бай". По мнению журналиста, Данилко нужно гнать из РФ "поганой метлой". Вместе с тем Соловьев считает, что украинский артист прославляет нацизм, продолжая зарабатывать в России. В довершение всего ведущий назвал того "подонком и гаденышем".

Данилко в в долгу не остался – буквально недавно опубликовал в соцсетях пост, в котором порекомендовал Владимиру Соловьеву отправиться в аптеку, чтобы тот мог купить себе таблетки от шизофрении. При этом громко обратился к обидчику, назвав того "Владимиром Адольфовичем".

"Срочно в аптеку", – написал Данилко, прикрепив фото с солероном.

Соловьев еще не стал идти в размен. А пока аудитория Данилко восхищается своим кумиром, выражая восхищение в комментариях – мол, ответил как полагается и оставил в дураках.

Многих русскоязычных пользователей задела выходка Данилко – некоторые даже отказались верить в то, что тот решил восхвалить Бандеру. А остальные выразили глубокое разочарование в любимом артисте.