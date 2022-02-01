Кинодеятель рассказал о последнем разговоре с близким человеком

Известный российский сценарист Виктор Мережко примерно пару недель назад попал под авто в Петербурге. Затем его госпитализировали в одну из местных больниц, рассказал бывший худрук мастерской ВГИК имени Герасимова Виталий Максимов, который приходился близким другом покойному.

Мережко сообщил приятелю, что попал в ДТП и поэтому лечится – лежал в приличном медцентре, где и восстанавливался. Просил никому не сообщать об инциденте. И вдруг ночью пришла весть – Виктора не стало.

Не так давно Виктор разговаривал с другом по телефону – голос у режисеера был ослабевшим. Сипел и с трудом выдавливал из себя слова. Мережко поинтересовался: что же такого с голосом, если сначала сценарист повредил из-за аварии только бедро?

"А он с юмором ответил, что прикинулся Кончаловским. И ни слова ни о каком ковиде", – поведал Максимов на своей странице в социальной сети Facebook.

Кинодеятель до сих пор не может поверить в смерть друга. Какие-то пять дней назад он беседовал с режиссером – живым и таким осязаемым. А теперь его нет. Жизнь забрала человека, который придерживался здорового образа жизни – 84-летний Мережко делал по утрам 50 отжиманий от пола и 100 приседаний.

Сценариста и кинорежиссера Виктора Мережко не стало 30 января 2022 года. В декабре артист переболел коронавирусом, о чем сообщила журналистам дочка Мария. До этого никаких проблем со здоровьем у него не наблюдалось – даже коронавирусной инфекции он не придавал большого значения и занимался домашним лечением.